Понедельник, 3 Сентября 2018 13:46

АрмИнфо. Для меня большая честь посетить Армению и способствовать развитию дипломатических отношений между нашими странами. Об этом в своей статье написал министр иностранных дел Японии Таро Коно, который 2-го сентября посетил Армению.

Таро Коно отметил, что это его первый визит в Армению в качестве министра ИД. "Я буду очень рад, если мой визит будет способствовать развитию отношений между нашими странами. В прошлом году наши страны отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Кроме того, очень приятно, что посольство Японии в Армении, которое открылось в 2015 году, работает в новом здании с февраля этого года, поэтому я рад посетить Ереван в год развития армяно-японских отношений.

У Японии и Армении есть много общего, в частности, обе страны имеют историю, которой можно гордиться, оба народа пострадали во время землетрясений, и др. В 1921 году японский бизнесмен и благодетель Эйчи Шибусава основал фонд и помогал армянским беженцам перебраться в Соединенные Штаты, с этого и был заложен фундамент наших отношений", - отметил министр.

Министр отметил, что и Армения, и Япония пережили ряд землетрясений, и это еще больше усилило связь между этими странами. По словам Коно, страны также активно взаимодействуют в сфере IT технологий.

"Кавказский регион находится на пересечении всех главных мировых интересов. Спокойствие в данном регионе имеет международное значение. Я бы хотел способствовать развитию наших взаимоотношений с кавказским регионом. Япония продолжит следовать своему предложению по 2 пунктам - первым принципом является развитие человеческого фактора, так как строительство государства основано на человеческом развитии. С точки зрения передачи информации человеческие ресурсы также важны и Япония готова оказать содействие региону в данном вопросе. Для Японии также очень важно верховенство закона. Так как закон и верховенство закона играют очень важную роль в сфере строительства государства", - заявил Коно, отметив, что в этом году в Японию отправятся стажеры из Армении для участия в курсах повышения квалификации в сфере здравоохранения, управления природными ресурсами, экономики и политики.

Еще одной первоочередной задачей министр Коно счел повышение уровня знаний людей о Японии. Министр ИД Японии отметил, что с этой целью правительство страны продолжит способствовать развитию культуры Японии в регионе. По сей день Япония сотрудничала в Арменией ради стабильности, демократии, социально-экономического развития, а также развития экономики в регионе. Например, мы вместе работали над созданием объединенной паровой электростанции в Ереване, модернизацией противопожарного оборудования в столице Армении, оказывали содействие в поддержке повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, мы также помогли построить государственные школы и больницы", - подчеркнул министр ИД Японии.

Коно также заявил, что помимо элементарной инфраструктурной помощи Япония прилагает усилия для заключения двусторонних инвестиционных соглашений со странами Кавказа, и в частности, с Арменией. "Япония и Армения уже подписали двухстороннее инвестиционное соглашение, которое было ратифицировано парламентом Японии. Инвестиционные контракты создадут справедливую и предсказуемую правовую основу для японских компаний, осуществляющих инвестиции в эти страны. Рост бизнеса в свою очередь способствует притоку людей. Правительство страны Восходящего солнца будет работать над облегчением посещения Японии гражданами региона. Кроме того, Япония продолжит оказывать содействие Армении в сфере снижения риска от стихийных бедствий. Япония будет содействовать самостоятельному развитию региона. Я уверен, что этот визит способствует развитию отношений между Японией и Арменией, а также между Японией и другими странами региона, и станет шагом для нашего совместного и многообещающего будущего", - заключил министр иностранных дел Японии.

Отметим, что министр иностранных дел Японии Таро Коно со 2 по 4 сентября с официальным визитом находится в Армении. Сегодня министр ИД Японии посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд и воздал дань памяти жертвам Геноцида Армян 1915 года.