Понедельник, 3 Сентября 2018 13:45

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян на несколько дней покидает Армению. Об этом сообщил глава офиса второго президента Виктор Согомонян.

При этом он не уточнил, куда и с какой целью направляется Кочарян.

Отметим, что он проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года. Ему инкриминируется свержение Конституционного строя. На днях решением апелляционного суда Кочарян был освобожден из-под ареста на основании предписываемого Конституцией РА главам государств иммунитета. Однако генпрокуратура Армении обратился в кассационный суд с целью пересмотра решения суда второй инстанции.