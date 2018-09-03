Понедельник, 3 Сентября 2018 13:44

АрмИнфо. Сегодня важный день в армяно-японских отношениях. . Об этом 3 сентября на совместной пресс-конференции с главой МИД Японии Таро Коно заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

При этом он добавил, что это первый визит на уровне главы МИД Японии в Армению. Мнацаканян напомнил, что в прошлом году Армения и Япония отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и этот визит хорошая возможность подвести итого сотрудничества, и наметить дальнейшие направления динамично развивающихся отношений. Мнацаканян также выразил благодарность Коно за посещение мемориального комплекса "Цицернакаберд". "За 26 лет наша двухсторонняя повестка развивалась и достаточно насыщенна. Мы высоко оцениваем постоянное присутствие Японии в повестке постоянного развития Армении. Содействие, оказываемая Армении со стороны Японии за эти годы существенное: за этот период японская сторона предоставила нам льготный кредит в размере около $300 млн, гранты в размере $79 млн, а также осуществила техническую поддержку в размере около $11,5 млн. Более 600 специалистов прошли переподготовку в Японии",- сказал армянский министр, добавив, что эта повестка будет иметь продолжительный характер.

Глава МИД Армении подчеркнул, что приоритетными направлениями сотрудничества между Арменией и Японией станут такие обстали как инновации, развитие инфраструктур, развитие демократический институтов в РА, в том числе и вовлеченность в предстоящие внеочередные парламентские выборы. "Мы акцентировали внимание на контактах между людьми. Как вы знаете, Армения либерализировала визовый режим для граждан Японии. И мы ожидаем, что и с японской стороны в ближайшее время будут осуществлены шаги в этом направлении для наших граждан. Мы также надеемся, что в недалеком будущем откроется прямой рейс между Ереваном и Токио", - отметил глава МИД Армении.

В тоже время он подчеркнул, что на повестке встречи были также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Мнацаканян проинформировал, что представил японскому коллеге те рамки, в которых Армения вовлечена в урегулирование нагорно- карабахского конфликта, позиции по исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, а также необходимость создания атмосферы по созданию мира. Армянский министр подчеркнул, что приоритетным для Армении в урегулировании конфликта являются вопросы безопасности и статуса.

В заключение Мнацаканян подчеркнул, что в рамках визита, его японский коллега проведет встречи с президентом и премьер- министром Армении, также побывает в центре креативных технологий "Тумо".