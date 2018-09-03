Понедельник, 3 Сентября 2018 13:22

АрмИнфо. "Никто не имеет права делить ереванцев на "черных и белых" Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший министр обороны Армении Виген Саркисян, коснувшись недавнего заявления кандидата в мэры Еревана от блока "Мой шаг" Айка Марутяна, который заявил, что все, кто выбирет его являются "белыми, а остальные черными".

Саркисян отметил, что вне зависимости от того, как бы разочаровано ни было общество Армении предыдущим правительством, насколько бы сильна ни была в обществе вера в будущее и вне зависимости от того, оправдает ли новое правительство надежды народа, все равно, никто не имеет права делить людей на черных и белых. Экс-министр обороны, в частности, заявил: "Уже в начале своей предвыборной кампании Вы продемонстрировали свою политическую несостоятельность и низкий моральный уровень. Политический деятель, который озабочен будущим города и страны, даже в случае реального распада в обществе должен приложить все возможные усилия для того, чтобы не допустить этого. А создание новых барьеров это удел слабых, высокомерных, неуверенных в себе людей, которым плевать на общество.

Есть очень много людей, которые хотят верить Николу Пашиняну, но считают его большой ошибкой ваше выдвижение на должность мэра. Многие из них, возможно, считают, что вы не имеете достаточно знаний и опыта, для того чтобы управлять столицей. А для других, возможно, более убедителен другой кандидат, представленный в предвыборной кампании. Некоторые будут комплексовать, и не станут отдавать свой голос "мужчине в бигуди"", - подчеркнул Саркисян.

Также экс-министр обороны подчеркнул, что есть много честных людей, которые абсолютно не разделяют видение будущего Никола Пашиняна, и в частности, его кадровую политику, но это никоим образом не делает их "черными". "Таким образом, подобное высказывание также является серьезной проблемой с точки зрения распространения демократических ценностей в нашей стране, укрепления институтов и проведения свободных выборов.

Ваше поведение является оскорбительным, не только для других участников предвыборной кампании, а для всей общественности, в том числе и для тех, кто по той или иной причине хотел проголосовать за вас. Очевидно, что вы научились монтажу, через свои ваши безвкусные и неактуальные сериалы, которыми вы уже нанесли вред многочисленным армянским детям. В государственной политике вам нужно отвечать за свои слова и знать, что все попытки скрыть публично сказанные заявления являются признаком слабости. Зря вы пытались осуществить монтаж, вы сказали то, что думали. Вы искренне считаете, что тот человек, который не намерен вас выбирать является "черным"? Неужели вы действительно считаете себя, даже язык не поворачивается сказать,"парнем" из сериала?", - задался вопросом Саркисян.

В заключении, Виген Саркисян отметил, что он не знает, объяснит ли окружение Марутяна ему или нет, но его предвыборная кампания является плохой, и что уважающий себя кандидат, в подобной ситуации, видел бы только один выход - представить самоотвод. "Возможно, другой кандидат из списка разбирается в предвыборной кампании лучше. Не каждому дано управлять городом, которому 2800 лет", - заключил экс-министр обороны.

Отметим, что второго сентября в ходе предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана, кандидат от блока "Мой шаг", руководителем которого является премьер- министр Армении Никол Пашинян, комедийный актер Айк Марутян заявил, что против их команды "нет игры" и те, кто их не выберет, являются "черным". За данное заявление Марутян подвергся жесткой критике в соцсетях. Оппоненты Марутяна за пост главы Еревана также подвергли его жетской критике. В частности, кандидат в мэры от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян напомнила ему, насколько печально кончили представители бывших правящих режимов, также утверждавших, что "против нет игры".