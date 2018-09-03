Понедельник, 3 Сентября 2018 12:57

АрмИнфо. Тюркоязычные страны должны делать все возможное для урегулирования конфликтов, обеспечения мира и справедливости. Об этом на VI Cаммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызстане сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция продолжит вносить посильный вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта с учетом территориальной целостности Азербайджана", - сказал Эрдоган, передают турецкие СМИ.