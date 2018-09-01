Суббота, 1 Сентября 2018 14:14

АрмИнфо. В период времени с 26 августа по 1 сентября ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня на арцахско- азербайджанской линии соприкосновения.. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

Согласно источнику, за указанный период времени, в направлении армянских позиций было произведено более 2000 выстрелов.

Передовые подразделения АО НКР сохраняют полный контроль над линией фронта и продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними задачу.