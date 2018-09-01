Суббота, 1 Сентября 2018 13:01

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян 31 августа вручил свои верительные грамоты Генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе беседы с Гутеррешем Маргарян подтвердил готовность правительства Армении по углублению и расширению сотрудничества с ООН.

Маргарян также представил Генсеку ООН процесс подготовки к 17-му саммиту Франкофонии, который состоится в октябре 2018 года Армении.

Постоянный представитель Армении в ООН также представил Гутеррешу подход армянской стороны по решению нагорно-карабахского конфликта. Маргарян отметил, что Армения выступает за исключительно мирное решение конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что приоритетами переговорного процесса для армянской стороны являются статус и безопасность Арцаха. Была также отмечена важность создания атмосферы мира, сохранение режима перемирия и прекращение воинственной риторики.