Суббота, 1 Сентября 2018 12:36

АрмИнфо. Сегодня, 1 сентября в Президентском дворце по случаю Дня знаний было организовано мероприятие для школьников.

В президентском дворце собралось около 180 школьников из Еревана и областей Армении.

Президент в беседе с журналистами отметил, что очень любил школу, и День знаний всегда являлся для него праздником. "Несмотря на сложности, которые бывают у всех во время обучения в школе, мне всегда нравилось первое сентября. Все что мы делаем, мы должны делать от всего сердца и с любовью, тогда и результат будет положительным", - заявил Саркисян.

Отметим, что сегодня, 1 сентября в Армении отмечается День знаний. Школьников сегодня поздравил также премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посетил Севанскую школу N3 . Премьер отметил, что этот день должен символизировать начало нового времени в стране, он должен принести счастье, свободу и удовольствие. Также Пашинян подчеркнул важность того, чтобы в новой Армении школы и преподаватели ставили перед собой задачу не передавать ученикам какие-то данные, а готовить детей к полету в прямом смысле слова.

По предварительным данным Министерства образования и науки, в этот день в школы страны пойдут порядка 39 тысяч первоклассников. Окончательное число первоклассников станет известно 5 сентября, когда многие семьи вернутся из отпуска или переедут в Армению на постоянное местожительство.