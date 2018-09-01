Суббота, 1 Сентября 2018 12:04

АрмИнфо. Один из злоумышленников, осуществивших разбойное нападение на особняк бывшего главы Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, является сотрудником полиции.

Как сообщает пресс-служба полиции, житель села Мармарашен Маис Мкртчян (1985г.р.) 31 августа был подвергнут приводу. Мкртчян служит в полиции в звании старшины. Неподалеку от села, в поле был обнаружен автомат Калашникова, а также пистолет Макарова, который по предварительным данным являлись орудием преступления. Помимо сотрудника полиции приводу были подвергнуты еще несколько человек, причастность которых к нападению проверяется.

Отметим, что согласно сообщению Следственного комитета Армении, 28 августа около 22 часов трое лиц в масках, вооруженные автоматами, проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Во время нападения Арман Мкртумян и члены его семьи находились дома. По предварительным данным, нападавшие произвели несколько выстрелов. Один из предполагаемых преступников был обезврежен и задержан, а двое других скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и незаконного оборота оружия и боеприпасов. Отметим, что в тот же день около 23 часов Гор М. представил в отделение полиции Котайка заявление о том, что 28 августа около 22 часов в принадлежащий ему особняк в Дзорахпюре проникли трое вооруженных людей в масках. Гор М. и его отец оказали сопротивление. Гору М. из принадлежащего ему газового пистолета системы "Вальтер" удалось нейтрализовать одного из нападавших,

вооруженного автоматов. Двое других скрылись. Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что около 22 часов житель Гюмри 42-летний Рыженко и не установленные пока двое других лиц, вооруженные автоматами, проникли в указанный особняк. Встретив сопротивление, неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, после чего скрылись. Во дворе дома обнаружены 16 гильз калибра 7,62 мм, автомат "АКМ", спортивную сумку с липкой лентой и ломом. Рыженко задержан. Приняты меры для обнаружения двух других участников нападения.