Суббота, 1 Сентября 2018 11:45

АрмИнфо. 1 сентября директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян принял посла Грузии в Армении Георгия Саганелидзе.

Как передает пресс-службы СНБ, в ходе встречи, приветствуя посла, Артур Ванецян, говоря о традиционной дружбе двух братских народов, отметил, что для Армении важно установление с Грузией крепкого сотрудничества и устойчивых рабочих отношений.

Выразив признательность за прием, грузинский дипломат подчеркнул, что существующие теплые отношения между двумя странами только содействуют эффективной работе. Он отметил, что в ближайшем будущем необходимо сделать все возможное для углубления и укрепления сотрудничества. Подытожив ознакомительный визит в СНБ, Георгий Саганелидзе еще раз подчеркнул, что для Грузии стабильность в Армении имеет большое значение.