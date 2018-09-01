Суббота, 1 Сентября 2018 11:38

АрмИнфо. В новой Армении определяющим фактором в системе школьного образования должны стать не оценки, а знания. Об этом 1 сентября в севанской школе N3 заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, сегодня первое 1-ое сентября в новой Армении, и этот день должен символизировать начало нового времени в стране, он должен принести счастье, свободу и удовольствие. "Что должно отличать нынешнюю ситуацию от прежней? В новой Армении каждый ученик и каждый родитель должны беспокоиться не об оценках, а о знаниях, не учить наизусть, а развивать способности", - подчеркнул глава правительства, отметив, что в первый класс севанской школы N3 сегодня впервые пойдут 111 учеников.

И в этом контексте, продолжил Никол Пашинян, важно, чтобы в новой Армении школы и преподаватели ставили перед собой задачу не передавать ученикам какие-то данные, а готовить детей к полету в прямом смысле слова. "Потому что все мы, весь народ, вся страна, должны готовиться к полету, добиться высоких целей, значительных результатов", - заявил премьер-министр, подчеркнув, что учебный процесс должен быть не страданием, а удовольствием. "Для этого необходимо сплотить усилия - всего общества, народа, государства и правительства", - заявил Никол Пашинян. По его словам, 1 сентября символизирует новую страницу, и новый день должен принести счастье, свободу и удовольствие. Премьер-министр пожелал школьникам успехов.

Отметим, что сегодня, 1 сентября в Армении отмечается День знаний. По предварительным данным Министерства образования и науки, в этот день в школы страны пойдут порядка 39 тысяч первоклассников. Окончательное число первоклассников станет известно 5 сентября, когда многие семьи вернутся из отпуска или переедут в Армению на постоянное местожительство.