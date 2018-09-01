Суббота, 1 Сентября 2018 10:29

АрмИнфо. Не существует схожих конфликтов, к каждому их них необходимо подходить осторожно. Об этом в интервью грузинским журналистам, совершающих пресс-тур в Армению, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в ответ на вопрос о том, что Россия оккупировала часть Грузии.

По сообщению грузинского телеканала "Пирвели архи", Никол Пашинян подчеркнул, что в Армении признают только мирный путь урегулирования конфликтов, в том числе и карабахский. "Все конфликты должны быть разрешены мирным путем, посредством переговоров. Мы видим нашу роль в поддержке всех наших партнеров, кто идет по этому пути. Одновременно считаю все случаи уникальными. Не существует схожих конфликтов", - сказал Пашинян.

По его словам нужно быть осторожными, когда речь идет о конфликтах. При этом, продолжил армянский премьер, существует одна универсальная формула разрешения проблем. "Она исключает урегулирование конфликтов насильственным путем и с применением силы", - сказал Пашинян, отметив, что эта формула применима и для карабахского конфликта. "Армения готова поддержать любую сторону, которая действует по этой формуле", - заявил премьер.