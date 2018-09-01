Суббота, 1 Сентября 2018 10:21

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

3 сентября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

09:00-15:00 жилые дома 34, 39 в кв. "Нарекаци", жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. "Саят-Нова" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 21/2, 21/3, 23, 23/1 на ул. Рубинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21/1, 21/2 на ул. Врацакан, 41, 43, 45 на ул. Мамиконянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 6 на ул. Сосе, собственные дома 1-24 на ул. Хнко Апер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Шаумяна 4, 5, 6 переулки 2, 3 на 4-ой улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 собственные дома 91-163 на ул. Ареставорнери, жилые дома 22, 28 на ул. Ерванда Кочара, собственные дома 18, 47 на ул. Заваряна, собственные дома 3, 16 на ул. Грохнери, собственные дома 39, 43 на ул. Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3 на ул. Каджазнуни, жилые дома 84/1, 86, 86/7 на ул. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 26 на ул. В.Папазяна, жилые дома 21, 21а, 23 на ул. А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 26 на пр. Комитаса, жилой дом 20/1 на ул. Вагаршяна, детский сад N31, ООО "АВА", "Арай", "Саламанд-3" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22/1, 22/2 на ул. Айгекци, жилые дома 42, 44, 46 на ул. Гюльбенкяна, жилой дом 11 и собственные дома 2-34 на ул. Манушяна, собственные дома 13-49 на ул. Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Гегакерт, Цахкунк, Овтамеч, Циацан, Шаумян, Дохс, Айгешат, Мргастан и Дашт;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Воскетап;

10:00-16:00 частично село Суренаван;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

11:00-15:00 частично улица Гладзорян в городе Ехегнадзор;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично села Караглух и Арени;

в Котайкском марзе:

10:00-13:00 села Котайк и Нор гюх, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 кварталы "Муш", "Пахстаканнери", "Авараин", "Мовсисян" в селе Касах, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами), станция сотового оператора Виваселл МТС", воинская часть, неврологическая клиника;

12:00-17:00 частично село Балаовит, воинская часть Балаовита, ресторанный комплекс "Цирани" и прилегающие производственные территории;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-11:30 жилые дома 2-4 на ул. Саргис Севанеци, 13-19 на ул. Саят-Нова, жилой дом 2 на ул. Грибоедова, частный дом 1 на ул. Бабаджаняна, частные дома 3-24 на ул. Комитаса, здание службы Национальной безопасности, ясли-детский сад "Галик", компании "ВТБ-Армения", "АКБА-кредит Агриколь банк", телекомпания "Севан", комплекс 'Севан" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11:30-14:00 села Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, хлебной цех села Сарухан, территория, прилегающая к бывшему кабельному заводу, станции сотовых операторов 'Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком";

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 квартал "Ин-гюх" общины Арпени в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично улицы Руставели, Горганян, Абовян, галерея, Почетное консульство Италии, радио "Марим", ресторанный комплекс "Аракс", церковь "Сурб Ншан" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

в Сюникском марзе:

10:30-13:00 жилые дома 34, 36, 38 на ул. Сисакян, жилой дом 24 на ул. Гарегина Нжде, 39 на ул. Исраелян 3 на ул. А.Манукян, 1 на ул. Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-16:00 частично село Шагат, частично улицы Бакунца, Авангард в городе Горис;

14:00-16:00 село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.