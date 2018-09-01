Суббота, 1 Сентября 2018 10:20

АрмИнфо. Отношение Армении к Грузии особенное, и на двусторонние отношения не должны влиять геополитические факторы. Об этом в интервью грузинским журналистам, находящимся в эти дни в Ереване, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, сообщает грузинский телеканал "Пирвели архи".

Премьер напомнил, что в мае текущего года совершил первый международный визит в Грузию, который, по его словам, оказался успешным. "Я всегда, будучи еще оппозиционером, говорил, что наши отношения с Грузией должны быть особенными, и мы должны работать над тем, чтобы уберечь их от геополитического влияния. Таков мой взгляд на наши отношения и с Ираном", - сказал Пашинян.

Он напомнил, что в рамках своего визита побывал и в регионе Самцхе-Джавахети. "В Самцхе-Джавахети живет много армян и основной посыл визита заключался в том, что Грузия и Армения - друзья и соседи. "Мы братские народы и ничего не должно бросать тень на наши отношения. Грузинский народ должен быть уверен, что в действиях Армении в отношении Грузии не существует недосказанности и негативного элемента. В этом также должен быть уверен и армянский народ", - заключил Пашинян.

Отметим, что журналисты ведущих телеканалов Грузии в эти дни находились в Ереване в рамках пресс-тура.

Напомним, первый официальный визит армянской делегации в Грузию во главе с премьер-министром Николом Пашиняном состоялся 30-31 мая этого года.