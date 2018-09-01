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АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия на своем очередном заседании приняла решение пригласить на внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана Международный экспертный центр избирательных систем (ICES).
ЦИК также провел электронную жеребьевку на должности председателей и секретарей местных избиркомов среди парламентских партий и блоков. Согласно результатам жеребьевки, должности председателей и секретарей 475 местных избиркомов, сформированных для проведения внеочередных выборов, пропорционально распределились следующим образом. Республиканская партия Армении получила 262 должности, блок "Царукян" - 140, "Елк" -41, АРФ "Дашнакцутюн" -32.
Заявки на прием в местные избиркомы будут приниматься ЦИК с 3-го по 5-е сентября.
Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября 2018 года. Должность мэра Еревана стала вакантной после того, как 9-го июля столичный градоначальник Тарон Маркарян подал в отставку. После этого решением правительства был распущен Совет старейшин. Для участия в выборах в Совет старейшин столицы подали документы партии Реформистов, "Наследие", "Процветающая Армения", "Айк" (Айказуннер), Демократический либеральный союз Армении, "Еркир цирани", "Демократический союз", "Оринац еркир", АРФ Дашнакцутюн, блоки "Луйс", партий общественности Еревана, "Мой шаг", "Ереванцинер" (Ереванцы).
|Президент Армении с рабочим визитом отправился в Арцах
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Постоянный представитель РА в ООН: Приоритетами в переговорном процессе по карабахскому конфликту для армянской стороны являются статус и безопасность Арцаха
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|Один из участников нападения на особняк бывшего главы Кассационного суда оказался сотрудником полиции
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го сентября
|Премьер: В действиях Армении в отношении Грузии не существует недосказанности и негативного элемента
|ЦИК пригласит на внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана Международный экспертный центр избирательных систем
|Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны Армении
|В Ереване ждут главу грузинского правительства
|Делегация армянского парламента примет участие в мероприятиях, посвященных независимости Арцаха
|Министр РА: В армяно-иранских отношениях имеется большой потенциал для доведения экономических связей до уровня политического взаимодействия
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Артура Асатряна (Дона Пипо)
|“И устарела старина, и старым бредит новизна”. Такое вот несерьезное отношение к крупному международному инвестору.
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|В октябре пройдет заседание армяно-немецкой межправительственной комиссии
|Сафарян: Бархатная революция в Армении не только не оказала негативного влияния на экономику страны, но имела определенное положительное воздействие на нее
|Четверо членов партии "Еркир Цирани", в том числе Марина Хачатрян, заявили о своем выходе из партии
|Поедет ли Генрих Мхитарян в Баку?
|Кремль: Отношения между Путиным и Кочаряном не подвержены влиянию нынешних событий в Армении
|Пресс-секретарь премьер-министра: Шант Арутюнян может быть освобожден из тюрьмы в любой момент
|Ара Баблоян: Армения может стать мостом между Ираном, ЕАЭС и Европой
|Секретарь Совбеза Армении и посол Грузии обсудили ситуацию с грузоперевозками
|Путин поздравил Кочаряна с Днем рождения
|Ереван пока не подтверждает встречу Мнацаканян-Мамедъяров на полях Генассамблеи ООН
|Армения примет участие в международной выставке в Сирии
|С 1 по 2 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Итальянское председательство в ОБСЕ довольно, что диалог между Ереваном и Баку по урегулированию карабахского конфликта не был прекращен после выборов
|Глава МИД Армении и вьетнамский дипломат обсудили перспективы сотрудничества Вьетнама с ЕАЭС
|Ваграм Багдасарян: На сегодняшний день армяно-иранские отношения находятся на очень высоком уровне
|Кочарян предупреждает: Отказываться от уже выстроенных отношений с Россией нельзя, а те, кто оглядываются на Брюссель, глубоко заблуждается
|Глава МИД Японии едет в Ереван
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по реализации пунктов соглашения Армении с ЕС
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 31-го августа
|Министр: В новом учебном году никаких изменений в учебном плане не будет, поскольку для предметных изменений требуется время
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона.
|Министр обороны Армении с послом США в РА и военным атташе посольства обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны
|СК Армении: В уголовном деле о лишении бизнесмена Левона Маркоса прав собственности среди причастных высокопоставленных лиц упоминается имя Сержа Саргсяна
|Для участия в выборах Совета старейшин Еревана в ЦИК Армении представили документы 4 блока и 9 партий
|В Москве считают: вопросы, связанные с разрешением карабахского конфликта, должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование
|Глава Полиции: Часть водителей неверно истолковала лояльное отношение Дорожной полиции
|Армения либерализует визовый режим с Албанией
|Полиция Армении вводит ограничение: громкая музыка не должна звучать после 23.00
|Бывший глава аппарата Роберта Кочаряна продолжает оставаться в статусе обвиняемого
|По факту избиения 13-летней девочки и ее отца племяннику экс-начальника Полиции Армении обвинение не будет предъявлено
|Сасун Хачатрян: ССС не отслеживает перемещение Сержа Саргсяна
|В Армении российские вертолётчики уничтожают цели условного противника, применяя сирийский боевой опыт
|Валерий Осипян не собирается подавать в отставку и покидать страну
|Глава Специальной следственной службы Армении отказался комментировать заявление премьер-министра по делу 1 марта
|Сасун Хачатрян сомневается в том, что в свое время дело о смерти "доставщика еды" было расследовано в полном объёме
|Глава ССС: дело о свержении конституционного строя в 2008-м году было объединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по фактам убийств
|Сасун Хачатрян: требование отказаться от тайны предварительного следствия противозаконно
|На 81-ом году жизни скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон
|Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Дэна Билзеряна и объявила его в розыск по линии Интерпола
|СК: Получены данные о беспрецедентных злоупотреблениях экс-министра Гагика Бегларяна и экс-депутата Мгера Седракяна
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