Суббота, 1 Сентября 2018 10:19

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия на своем очередном заседании приняла решение пригласить на внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана Международный экспертный центр избирательных систем (ICES).

ЦИК также провел электронную жеребьевку на должности председателей и секретарей местных избиркомов среди парламентских партий и блоков. Согласно результатам жеребьевки, должности председателей и секретарей 475 местных избиркомов, сформированных для проведения внеочередных выборов, пропорционально распределились следующим образом. Республиканская партия Армении получила 262 должности, блок "Царукян" - 140, "Елк" -41, АРФ "Дашнакцутюн" -32.

Заявки на прием в местные избиркомы будут приниматься ЦИК с 3-го по 5-е сентября.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября 2018 года. Должность мэра Еревана стала вакантной после того, как 9-го июля столичный градоначальник Тарон Маркарян подал в отставку. После этого решением правительства был распущен Совет старейшин. Для участия в выборах в Совет старейшин столицы подали документы партии Реформистов, "Наследие", "Процветающая Армения", "Айк" (Айказуннер), Демократический либеральный союз Армении, "Еркир цирани", "Демократический союз", "Оринац еркир", АРФ Дашнакцутюн, блоки "Луйс", партий общественности Еревана, "Мой шаг", "Ереванцинер" (Ереванцы).