Суббота, 1 Сентября 2018 10:17

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ближайшее время приедет в Ереван. Об этом премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью грузинским журналистам, сообщает грузинский телеканал "Пирвели архи".

Журналисты ведущих телеканалов Грузии в эти дни находились в Ереване в рамках пресс-тура. Они сегодня встретились с Пашиняном. "Я поговорил с Мамукой Бахтадзе, поздравил с назначением на должность. Ждем уточнения последних деталей. После этого Бахтадзе приедет к нам с официальным визитом", - сказал Пашинян. Напомним, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе занял должность 20 июня после того, как 13 июня его предшественник Георгий Квирикашвили ушел в отставку. В последний раз делегация из Грузии с официальным визитом во главе с Квирикашвили была в Армении 2 марта 2018 года. 30- 31 мая с официальным визитом в Грузии была делегация из Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.