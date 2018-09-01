Суббота, 1 Сентября 2018 10:15

АрмИнфо. В армяно-иранских отношениях имеется большой потенциал для доведения экономических связей до уровня политического взаимодействия. Об этом накануне в ходе встречи с депутатами Меджлиса ИРИ, представляющих парламентскую группу дружбы Иран-Армения, заявил министр экономического развития и инвестиций РА Арцвик Минасян. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, визит иранских депутатов в Армению окажет содействие в решении многих вопросов. Министр представил гостям осуществляемые в Армении реформы в экономической сфере. Глава парламентской группы дружбы Рамазан Али Собанифар, выразив признательность за прием, представил ряд вопросов, которые интересуют иранских предпринимателей. В частности, речь идет о полноценном задействовании свободной экономической зоны "Мегри", энергетике, туризме, грузовых перевозках, инвестициях и др.

В ходе встречи стороны еще раз подтвердили свое намерение перевести в практическую плоскость все обсуждаемые вопросы и провести последовательную работу по выполнению взятых на себя обязательств.