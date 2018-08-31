Пятница, 31 Августа 2018 17:46

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Артура Асатряна (Дон Пипо). Об этом сообщает адвокат Асатряна Рафаел Амирханян.

Адвокат заявил, что считает данное решение "необоснованным". Амирханян также отметил, что адвокаты представили в суд 50.000 подписей граждан Армении с просьбой об освобождении Асатряна, однако, это никак не повлияло на решение апелляционного суда. По словам адвоката, они обратятся в Кассационный суд и даже в ЕСПЧ.

Отметим, что криминальный авторитет Артур Асатрян, более известный как Дон Пипо обвиняется по статьям 131 УК РА (похищение человека) и 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).