Пятница, 31 Августа 2018 17:27

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении выразило свое беспокойство в связи со сбоями при вывозе мусора в Ереване, поскольку в жаркую погоду собравшийся мусор представляет угрозу для здоровья.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в жаркую погоду процессы разложения мусора происходят значительно быстрее. Из мест скопления отходов по городу распространяется серная кислота и аммиак, которые даже в небольших концентрациях могут вызвать раздражения респираторного тракта и слизистой оболочки глаз, это может также усугубить хроническую сердечную недостаточность и аллергические реакции. Скопившийся мусор может самовозгореться даже в холодную погоду, что приводит к распространению веществ вызывающих рак.

Неубранный мусор также привлекает грызунов, насекомых, птиц, которые являются носителями и распространителями различных инфекционных заболеваний.

Отметим, что вот уже несколько месяцев в Ереване возникли проблемы с вывозом мусора, на что обратило внимание и правительство страны. Компания "Санитек" попросила прощение у горожан за причиненные неудобства, однако ситуация лишь усугубилась.