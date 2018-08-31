Пятница, 31 Августа 2018 17:26

АрмИнфо. Германский банк развития (KfW) сыграл важнейшую роль в формировании в Армении кредитной культуры, что оказало существенное влияние на развитие экономики страны. Об этом 31 августа, принимая немецкую делегацию в составе ответственного по вопросам Кавказа Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Даниела Хааса и директора банка KfW по странам региона Южного Кавказа Клауса Вайгель, заявил вице-премьер Мгер Григорян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, на встрече вице- премьер особо указал на те программы, которые дают возможность выявить новые идеи и претворить их в жизнь. "Для каждой страны новые идеи имеют высокую значимость. Любое правительство должно прилагать максимум усилий для их выявления", - сказал вице-премьер.

Гости, выразив признательность за прием, отметили важность визита немецкой делегации, в частности, после посещения Армении канцлером Германии Ангелой Меркель, по итогам визита которой было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя государствами развивается хорошо и имеется потенциал для развития и углубления двустороннего взаимодействия.

Даниел Хаас вкратце представил вице-премьеру основные направления деятельности банка KfW в Армении, а также поднял вопрос о заседании армяно-немецкой межправительственной комиссии, которая пройдет в октябре т.г.

Собеседники обсудили процесс реализации в Армении немецкими компаниями программ, направленных на развитие важнейших сфер, поговорили о планах дальнейшего сотрудничества.