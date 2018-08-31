Пятница, 31 Августа 2018 17:12

АрмИнфо. Бархатная революция в Армении и постреволюционные процессы не только не оказали негативного влияния на экономику страны, но имели определенное положительное воздействие на нее. Такое мнение на пресс-конференции выразил председатель общественной организации "Интеграция и развитие", координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. По его словам, после бархатной революции экономический рост не только не прервался, но и наметил стабильные тенденции дальнейшего повышения. "Очевидно, что экономика Армении находится в стадии постоянного развития, а показатели первого полугодия 2018 года четко обозначают все области, требующие серьезного внимания, и в случае продолжения этих позитивных тенденций можно ожидать серьезный рост ВВП и более высокие показатели деловой активности>,- заявил он.

Примечательно, что в течение трех месяцев второго квартала кредитный портфель армянских банков вырос на 99 млрд драм, что, по мнению эксперта, означает рост доверия вкладчиков и инвесторов к новому правительству Армении. Количество депозитов в армянских банках увеличилось примерно на 250 млн долларов - это вклады физических и юридических лиц. Индустрия туризма также обнадеживает, в первом полугодии 2018 г. количество иностранцев, посетивших Армению, выросло по сравнению с тем же периодом 2017 г. на 14%. По мнению Сафаряна, до конца года число посетивших Армению туристов может достичь 1.5 млн.

Отмечая, что объемы экспорта армянской продукции в Россию постоянно растут, Сафарян подчеркнул, что власти, двух стран должны сделать все возможное для дальнейшей активизации взаимодействия. "Армения должна углублять отношения с Россией, что позволит ей получить определенный карт-бланш и в ценовой политике на импортируемые из России продукты",- заметил эксперт.

При этом он призвал не поддаваться той панике, которую сеют некоторые представители аналитических кругов, указывая на применяемую в отношении России санкционную политику и предсказывая, что она убьет армянскую экономику. По словам Сафаряна - Россия сильна, в том числе и за счет этой недружественной политики она постоянно наращивает, диверсифицирует и укрепляет свою экономику, а Армения должна воспользоваться открывающимися перспективами: "Наши экономисты оценивают экономическое развитие за год оптимистично. Стабильность армянского драма удалось сохранить даже при обвале в августе российского рубля, турецкой лиры и иранского реала. Даже при определенных сложностях в российской экономике, проявившихся в августе-сентябре, банковская система остается стабильной и принципиально предсказуемой. Наши экономисты убеждены, что в условиях углубления благоприятных тенденций можно ожидать не только 6%-ного, но 7-8%-ного роста ВВП Армении",- подытожил Сафарян.