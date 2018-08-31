Пятница, 31 Августа 2018 17:11

АрмИнфо. Четверо членов партии "Еркир Цирани" выступили с заявлением, в котором они заявили о своем выходе из партии. В заявлении Марина Хачатрян, Хачатур Шагбазян, Константин Гарибян и Астхик Петросян отметили, что выходят из партии, а также из предвыборного списка "Еркир Цирани".

"Причиной для выхода из партии стало несоответствие, с нашей точки зрения, слов и дел. Благодарим членов партии "Еркир Цирани" и журналистов за совместную работу", - говорится в заявлении.

На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать блок "Луйс", блок "Мой шаг", партия "Реформисты", партия "Наследие", партия "Процветающая Армения", партия АРФ "Дашнакцутюн", блок "Ереванская общественность", партия "Айк", демократическо-либерального союза Армении, партия "Еркир Цирани", партия "Демократический путь", партия "Оринац Еркир", блок "Ереванцы".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.