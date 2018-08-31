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|Минздрав: Сбои с вывозом мусора в Ереване представляют угрозу для здоровья граждан столицы
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|Ара Баблоян: Армения может стать мостом между Ираном, ЕАЭС и Европой
|Секретарь Совбеза Армении и посол Грузии обсудили ситуацию с грузоперевозками
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|Кочарян предупреждает: Отказываться от уже выстроенных отношений с Россией нельзя, а те, кто оглядываются на Брюссель, глубоко заблуждается
|Глава МИД Японии едет в Ереван
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
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|В Москве считают: вопросы, связанные с разрешением карабахского конфликта, должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование
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АрмИнфо. Четверо членов партии "Еркир Цирани" выступили с заявлением, в котором они заявили о своем выходе из партии. В заявлении Марина Хачатрян, Хачатур Шагбазян, Константин Гарибян и Астхик Петросян отметили, что выходят из партии, а также из предвыборного списка "Еркир Цирани".
"Причиной для выхода из партии стало несоответствие, с нашей точки зрения, слов и дел. Благодарим членов партии "Еркир Цирани" и журналистов за совместную работу", - говорится в заявлении.
На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать блок "Луйс", блок "Мой шаг", партия "Реформисты", партия "Наследие", партия "Процветающая Армения", партия АРФ "Дашнакцутюн", блок "Ереванская общественность", партия "Айк", демократическо-либерального союза Армении, партия "Еркир Цирани", партия "Демократический путь", партия "Оринац Еркир", блок "Ереванцы".
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Артура Асатряна (Дона Пипо)
|Минздрав: Сбои с вывозом мусора в Ереване представляют угрозу для здоровья граждан столицы
|В октябре пройдет заседание армяно-немецкой межправительственной комиссии
|Сафарян: Бархатная революция в Армении не только не оказала негативного влияния на экономику страны, но имела определенное положительное воздействие на нее
|Четверо членов партии "Еркир Цирани", в том числе Марина Хачатрян, заявили о своем выходе из партии
|Поедет ли Генрих Мхитарян в Баку?
|Кремль: Отношения между Путиным и Кочаряном не подвержены влиянию нынешних событий в Армении
|Пресс-секретарь премьер-министра: Шант Арутюнян может быть освобожден из тюрьмы в любой момент
|Ара Баблоян: Армения может стать мостом между Ираном, ЕАЭС и Европой
|Секретарь Совбеза Армении и посол Грузии обсудили ситуацию с грузоперевозками
|Путин поздравил Кочаряна с Днем рождения
|Ереван пока не подтверждает встречу Мнацаканян-Мамедъяров на полях Генассамблеи ООН
|Армения примет участие в международной выставке в Сирии
|С 1 по 2 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Итальянское председательство в ОБСЕ довольно, что диалог между Ереваном и Баку по урегулированию карабахского конфликта не был прекращен после выборов
|Глава МИД Армении и вьетнамский дипломат обсудили перспективы сотрудничества Вьетнама с ЕАЭС
|Ваграм Багдасарян: На сегодняшний день армяно-иранские отношения находятся на очень высоком уровне
|Кочарян предупреждает: Отказываться от уже выстроенных отношений с Россией нельзя, а те, кто оглядываются на Брюссель, глубоко заблуждается
|Глава МИД Японии едет в Ереван
|Кочарян заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах
|Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по реализации пунктов соглашения Армении с ЕС
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 31-го августа
|Министр: В новом учебном году никаких изменений в учебном плане не будет, поскольку для предметных изменений требуется время
|Премьер-министр Армении выразил соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона.
|Министр обороны Армении с послом США в РА и военным атташе посольства обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны
|СК Армении: В уголовном деле о лишении бизнесмена Левона Маркоса прав собственности среди причастных высокопоставленных лиц упоминается имя Сержа Саргсяна
|Для участия в выборах Совета старейшин Еревана в ЦИК Армении представили документы 4 блока и 9 партий
|В Москве считают: вопросы, связанные с разрешением карабахского конфликта, должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование
|Глава Полиции: Часть водителей неверно истолковала лояльное отношение Дорожной полиции
|Армения либерализует визовый режим с Албанией
|Полиция Армении вводит ограничение: громкая музыка не должна звучать после 23.00
|Бывший глава аппарата Роберта Кочаряна продолжает оставаться в статусе обвиняемого
|По факту избиения 13-летней девочки и ее отца племяннику экс-начальника Полиции Армении обвинение не будет предъявлено
|Сасун Хачатрян: ССС не отслеживает перемещение Сержа Саргсяна
|В Армении российские вертолётчики уничтожают цели условного противника, применяя сирийский боевой опыт
|Валерий Осипян не собирается подавать в отставку и покидать страну
|Глава Специальной следственной службы Армении отказался комментировать заявление премьер-министра по делу 1 марта
|Сасун Хачатрян сомневается в том, что в свое время дело о смерти "доставщика еды" было расследовано в полном объёме
|Глава ССС: дело о свержении конституционного строя в 2008-м году было объединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по фактам убийств
|Сасун Хачатрян: требование отказаться от тайны предварительного следствия противозаконно
|На 81-ом году жизни скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон
|Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Дэна Билзеряна и объявила его в розыск по линии Интерпола
|СК: Получены данные о беспрецедентных злоупотреблениях экс-министра Гагика Бегларяна и экс-депутата Мгера Седракяна
|Овик Абрамян подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве
|Изменены сроки проведения в Армении тожественных мероприятий, посвященных 2800-летию Еревана
|В Ереване задержан турок, по подложным документам возивший американских конгрессменов в Турцию и Азербайджан
|В отношении компании "Лидиан Армения" возбуждено уголовное дело
|МККК: Спустя 24 года после установления перемирия в зоне карабахского конфликта, тысячи семей пропавших без вести лиц продолжают ждать весточку от родных
|Президент Армении подписал законопроект о заборе дополнительных 40 млн куб.м воды из озера Севан
|Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 30 августа
|Министр обороны и директор центра "Россотрудничество" обсудили перспективы сотрудничества
|В Ереване торжественно отметили 20-летие Астаны
|Премьер-министр принял родственников жертв 1-го марта
|Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах в мэрию Еревана в блоке "Мой шаг"
|Министр: В ближайшее время будет принято окончательное решение по проекту освоения месторождения "Амулсар"
|Министр: Проблему Техутского месторождения необходимо решить как можно скорее
|КГД: Компания "Норфолк Консалтинг" прекращает свою деятельность
|Европейский депутат: Мы являемся сторонниками права народов на самоопределение
|Спикер: все шаги по решению имеющихся в Армении проблем должны решаться путем политического диалога
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