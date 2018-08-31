Пятница, 31 Августа 2018 16:33

АрмИнфо. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в результате которой стало ясно, что лондонский "Арсенал", за который выступает полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, оказался в одной группе E с азербайджанским "Карабахом".

Это уже не первый случай, когда игрок сборной Армении оказывался перед дилеммой. В октябре 2015 года, будучи игроком дортмундской "Боруссии", Генрих Мхитарян не поехал в Азербайджан на матч с "Габалой". Помимо "Карабаха" соперниками лондонцев в группе E также стану лиссабонский "Спортинг" и украинская "Ворскла".