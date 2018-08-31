Пятница, 31 Августа 2018 16:31

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и бывший глава Армении Роберт Кочарян много лет поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию нынешних событий в Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор Путина и Кочаряна.

"Вы знаете, что на протяжении многих лет Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении", - сказал Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли российский лидер с Кочаряном тему уголовного преследования бывшего президента Армении, пресс-секретарь ответил отрицательно: "Нет".

Ранее Кремль сообщил, что Путин по телефону поздравил с днем рождения Кочаряна, которому 31 августа исполнилось 64 года.