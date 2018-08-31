Пятница, 31 Августа 2018 15:34

АрмИнфо. С первых дней пребывания в должности премьер-министра Никол Пашинян занимался вопросом Шанта Арутюняна и выяснил, что единственным законным рычагом для освобождения Арутюняна и всех участников его группы является изменение режима их содержания под стражей. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян. В частности, Егоян отметил, что было принято решение об изменении условий содержания Шанта Арутюяна и осужденных по его делу Вардана Варданяна и Липарита Петросяна, переведя их с полуоткрытого на открытый режим, чтоб они фактически оказались на свободе. Вардан Варданян и Липарит Петросян воспользовались этим правом, однако, Шант Арутюнян отказался этой возможностью, требуя своего полного освобождения", - отметил пресс-секретарь.

Егоян также подчеркнул, что после этого Пашинян попросил провести Шанта Арутюняна в кабинет начальника УИУ "Вардашен", с которым и поговорил с ним по телефону. В ходе разговора премьер объяснил Арутюняну, что он никак не сможет себе позволить давать указания судам по тем или иным вопросам, так как подобные действия станут повторением поведения предыдущих властей, и попросил Арутюняна подписать документы, выйти из тюрьмы и на свободе бороться за свое оправдание.

"Премьер-министр также принял сына Шанта Арутюняна Шагена Арутюняна и пояснил, что он - Никол Пашинян по сей день считается осужденным по делу о 1-ом марта 2008 года, и продолжает бороться за свое оправдание. Премьер-министр также уверен, что подобные решения должны происходить не по политическим указам, а в рамках закона", - написал Егоян, подчеркнув, что Шант Арутюнян может быть освобожден в любой момент, как только согласиться подписать необходимый документ об изменении режима содержания.

Отметим, что на днях сын Шанта Арутюняна с открытым письмом обратился к премьер- министру Николу Пашиняну, выразив надежду, что тот в ближайшее время решит вопрос о достойном освобождении из тюрьмы его отца.

Напомним, что 31 октября 2013 года лидер партии "Цегакрон" Шант Арутюнян начал сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване, а 5 ноября организовал "Шествие масок", которое было посвящено международному дню Гая Фокса. "Шествие масок", считавшееся частью инициативы, называемой "Революцией ценностей", было нарушено полицией, произошли столкновения, Шант Арутюнян и 40 его единомышленников были арестованы. Часть из них позднее освободили, а Шанта Арутюняна с четырнадцатью единомышленниками по решению суда первой инстанции административных районов Кентрон и Норк-Мараш Еревана от 17 октября 2014 года приговорили к лишению свободы. Арутюнян был приговорен к 6 годам лишения свободы.