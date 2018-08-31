Пятница, 31 Августа 2018 14:46

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 31 августа принял председателя парламентской группы дружбы Армения-Иран Рамезана Али Собганифари.

Как сообщает пресс-служба парламента, Баблоян выразил уверенность в том, что данный визит способствует развитию армяно-иранских отношений, в особенности, межпарламентскому сотрудничеству. Председатель парламента подчеркнул, что между Арменией и Ираном сложились тесные, теплые отношения, основанные на взаимном доверии. По его словам, парламентские группы дружбы играют особую роль в развитии межпарламентского сотрудничества. Двусторонние контакты и взаимные визиты придают новый импульс не только межпарламентским связям, но и межгосударственным отношениям. В этом контексте Баблоян отметил важность договоренностей достигнутых в годе визита парламентской группы дружбы в Иран, в феврале 2018 года.

Стороны также коснулись двухсторонних экономических отношений. Было отмечено, что в этом вопросе активное участие принимает армяно-иранская межправительственная группа дружбы. Спикер подчеркнул, что Армения может стать мостом между Ираном, ЕАЭС и Европой для развития торгово-экономических отношений.

В свою очередь руководитель группы дружбы Иран-Армения отметил, что в контексте развития межгосударственных отношений особую роль и значение играет парламентская дипломатия.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения армяно-иранского сотрудничества, в частности в экономической, энергетической сфере, а также в сфере безопасности, образования, спорта и туризма. Были обсуждены вопросы, связанные с эффективным использованием возможностей, предоставляемых Свободной экономической зоной в Мегри.