Пятница, 31 Августа 2018 14:24

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом Грузии в РА Гeoргием Саганелидзе высоко оценил сложившиеся прочные отношения между двумя странами в самых разных сферах и богатую историю.

Как сообщил сам Григорян на своей странице в Facebook, на встрече обсуждался широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и вопросы региональной безопасности. Стороны коснулись вопросов грузоперевозок через территорию Грузии, новых решений связанных с ними, а также их воздействия на продовольственную безопасность. "Также обсудили вопросы, связанные с пересечением границы сирийскими армянами. На встрече была подтверждена готовность сторон быстро решать все возникающие вопросы между двумя странами", - написал Григорян.