Пятница, 31 Августа 2018 13:34

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин позвонил бывшему главе Армении Роберту Кочаряну и тепло поздравил с Днем рождения", - говорится в сообщении Кремля.

Сегодня Кочарян отмечает свое 64-летие. Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 годы.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила экс-президенту страны обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс-президент был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он по конституции пользуется неприкосновенностью.