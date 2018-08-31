Пятница, 31 Августа 2018 12:43

АрмИнфо. Официальный Ереван пока не подтверждает возможную встречу глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканян и Эльмара Мамедъярован на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Подобные заявления, как правило, делаются в согласованном формате и одновременно сторонами - участниками встречи. Сохраняя рамки корректности, при наличии договоренностей по этому вопросу, будет распространено сообщение", - заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись сообщения Баку о возможной встречи глав МИД Армении и Азербайджана на полях Генассамблеи ООН.

Сегодня глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН может состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Гаджиев отметил, что в рамках предстоящей сессии Генассамблеи ООН при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ предусматривается проведение встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении. "Сессия пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Точная дата встречи министров будет уточнена по дипломатическим каналам", - сказал глава пресс-службы МИД.