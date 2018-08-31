Пятница, 31 Августа 2018 12:25

АрмИнфо. Армения примет участие в международной выставке в Сирии. Участие армянских компаний в мероприятии стало возможным благодаря содействию со стороны Фонда "Бизнес Армения" и Посольства Сирии в Армении.

Согласно сообщению пресс-службы Фонда, в выставке, которая пройдет 5-15 октября в Дамаске, примут участие 34 армянские компании, которые представят продукции машиностроения, строительной сферы, фармацевтики и пищевой промышленности.

"Сирия предпринимает активные шаги в целях восстановления экономики. Это для хозяйствующих субъектов Армении станет хорошим этапом для освоения ближневосточного рынка. При положительной реакции можно рассчитывать на экспортные соглашения", - сказала управляющая содействию экспорту Фонда "Бизнес Армения" Анаит Мкртчян.

В рамках выставки будут также представлены печатные материалы, касающиеся предпринимательской среды Армении и туристического потенциала.