Пятница, 31 Августа 2018 12:15

АрмИнфо. На территории Армении 31-го августа и в вечерние часы 1-го сентября в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, а в отдельных местах возможен град.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, со 2 по 4 сентября ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет 5-10 метров в секунду, во время грозы - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. С 1-2 сентября температура воздуха постепенно понизится на 3-4 градуса.

В Ереване 31-го и с 1-4 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +36 до + 32 градусов тепла.