Пятница, 31 Августа 2018 12:15

АрмИнфо. Итальянское председательство в ОБСЕ довольно тем, что несмотря на прошедшие в Армении и Азербайджане выборы, диалог между странами по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не был прекращен.

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, об этом заявил министр иностранных дел Италии, действующий председатель ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези, выступая на заседании Постоянного совета Организации, коснувшись затяжных конфликтов в ее регионе.

При этом он подчеркнул твердую приверженность своего правительства усилить роль организации в качестве площадки для политического диалога. Энцо Моаверо-Миланези подтвердил решимость итальянского председательства ОБСЕ не только возродить в 2018 году дух Хельсинки, но и продвинуть "новые Хельсинки", который предлагает эффективную платформу для конструктивного диалога между Востоком и Западом, способствует созданию атмосферы доверия и сотрудничества.