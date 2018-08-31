Пятница, 31 Августа 2018 12:14

АрмИнфо. Новоназначенный посол Вьетнама в РА Нго Дик Ман вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян выразил уверенность, что новоназначенный посол внесет свой значительный вклад в дальнейшее развитие армяно- вьетнамских двусторонних отношений. Глава МИД Армении вновь подтвердил, что углубление и укрепление сотрудничества с Вьетнамом являются одними из внешнеполитических приоритетов Армении.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимодействия между двумя дружественными странами, как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В этом контексте стороны коснулись перспектив сотрудничества между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, а также между ЕАЭС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Обоюдно было отмечено, что платформа взаимодействия между ЕАЭС и Вьетнамом предоставляет возможность также для расширения и укрепления двусторонних экономических связей.

Собеседники обменялись мнениями вокруг деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-образовательному и техническому сотрудничеству. Мнацаканян и Ман отметили важность нынешнего взаимодействия в многосторонних платформах, особо подчеркнув значение формата Международной организации Франкофонии.

Собеседники выразили готовность продолжить работы по расширению договорно- правовой базы. Стороны также обменялись мнениями вокруг ряда региональных проблем. В этом контексте Мнацаканян представил подходы и приоритеты армянской стороны в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, подчеркнув необходимость создания способствующей миру атмосферы для продвижения вперед процесса. Министр иностранных дел Армении также высоко оценил сбалансированный подход Вьетнама по данному вопросу.