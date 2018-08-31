Пятница, 31 Августа 2018 12:14

АрмИнфо. Члены парламентской группы дружбы Армения - Иран 30 августа встретились с депутатами Меджлиса Исламской Республики Иран. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания.

Согласно источнику, глава группы Ваграм Багдасарян отметил важность активного и продуктивного сотрудничества парламентских групп дружбы, а также подчеркнул важность взаимных визитов. Он отметил, что на сегодняшний день армяно-иранские отношения находятся на очень высоком уровне и созданы новые возможности для их углубления и развития.

В свою очередь, руководитель парламентской группы друбжы Иран-Армения Рамезан Али Собганифари отметил, что армяно-иранские культурные, политические и исторические связи восходят к глубине веков. Депутат также оценил высокий уровень двухсторонних межгосударственных политических отношений.

В ходе встречи стороны обсудили возможности расширения армяно-иранского сотрудничества, в частности в экономической, энергетической сфере, а также в сфере безопасности, образования, спорта и туризма.

Собеседники также коснулись итогов визита в Иран представителей группы дружбы Армения-Иран, состоявшегося в феврале 2018 года, и достигнутых в ходе визита договоренностей. Также были обсуждены вопросы, связанные с эффективным использованием возможностей, предоставляемых Свободной экономической зоной в Мегри. Стороны подчеркнули, что двусторонний товарооборот недостаточен по сравнению с существующим потенциалом, и его необходимо развивать.