Пятница, 31 Августа 2018 12:13

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян скептично относится к заявлениям армянских властей касательно того, что армяно-российские отношения находятся на высоком уровне.

"Я думаю, что если власть по всякому поводу заявляет о высоком уровне отношений, то проблемы на самом деле есть. При нормальной ситуации не было бы смысла напоминать о хороших отношениях так часто. Мне кажется, что власти в Армении неадекватно оценивают ситуацию в регионе. С одной стороны, против дружественных нам стран объявлены санкции со стороны Запада. С другой, наши противники становятся все более непредсказуемыми. В такой ситуации было бы большой ошибкой пытаться пересмотреть уже налаженные годами отношения, искать новые альянсы с другими центрами и силами", - заявил Кочарян в интервью Спутник Армения.

По его словам, сотрудничество с НАТО нужно развивать, здесь двух мнений быть не может. Однако он выразил недоумение тем, зачем властям Армении понадобилось участие на столь высоком уровне в саммите Альянса в Брюсселе, в момент, когда отношения НАТО-Россия оказались на нулевой отметке, скажем так, для селфи в коридорах НАТО, и, тем самым, порождать вопросы у партнеров. При этом Кочарян считает, что сейчас, к руководству Армении, кажется, пришло понимание ситуации, и оно предпринимает шаги по ее исправлению.

"В конце концов, люди, оказавшиеся у власти в Армении, долгие годы выступали против России, против участия Армении в ЕАЭС, против пребывания здесь российской базы. Трудно представить, как все это можно изменить за один день. Да и команда почти целиком состоит из людей, которые в прошлом придерживались совершенно иных геополитических подходов. Почти все они так или иначе были связаны с западными структурами, грантами. Как вы думаете, есть ли страна, у которой в этом регионе возможностей в сфере безопасности больше, чем у России? У которой больше рычагов, влияния, военных возможностей? Думаю, ответ лежит на поверхности. Отказываться от уже выстроенных отношений нельзя. Те, кто оглядываются на Брюссель, глубоко заблуждаются. Даже если нет каких-то далеко идущих намерений, и власти просто пытаются получить какие-то краткосрочные дивиденды, - это слишком опасно", - сказал второй президент Армении. И в этом контексте он привлек внимание на ситуацию в Турции, на действия и риторику Азербайджана. Кочарян напомнил, что потенциалы Армении и Турции несопоставимы, и Баку всегда будет иметь за своей спиной серьезнейшую поддержку Анкары.

Говоря о взаимодействии с Евразийским экономическим союзом, Кочарян заметил, что для Армении ЕАЭС - достаточно большой рынок, однако, с другой стороны, есть и риски для местных производителей. Политик считает, что для того, чтобы твои товары были конкурентоспособны на этом рынке, чтобы занять там свою нишу, нужна грамотная экономическая политика внутри страны, которой он пока не видит.

Коснувшись взаимодействия в рамках ОДКБ, Кочарян подчеркнул, что вопрос безопасности является одним из важнейших для Армении сегодня. "ОДКБ - это единственная структура, участвуя в которой, мы существенно повышаем уровень нашей безопасности. И каждый шаг, связанный с этой структурой, должен быть тщательно выверенным. Действия в отношении Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова были опрометчивы. Уголовное дело вызвало серьезную обеспокоенность внутри ОДКБ и, возможно, мы потеряем свое место в организации из-за этого уголовного дела. Не думаю, что судебное расследование имеет какие-то перспективы, но урон организации уже нанесен. Восстановить утерянное можно, пересмотрев те подходы, которые взяли на вооружение власти Армении по делу 1 марта", - отметил он.

Коснувшись уголовного дело в отношении себя по событиям 1 марта, Кочарян заверил, что дело против него не имеет никакого отношения к гибели 10 человек. "Об этом заявил и сам глава следственного органа. Уголовное дело в отношении меня связано с обвинением (в свержении конституционного строя - ред.), в котором нет ни логики, ни правовых оснований. Я сейчас не могу в подробностях рассказать о деле, так как это является следственной тайной. Мы будем добиваться снятия грифа секретности, чтобы у нас была возможность говорить о тех событиях. Но одно могу сказать точно, это уголовное дело - юридический мусор. Люди, которые 10 лет назад спровоцировали беспорядки, чтобы свергнуть конституционный строй, сегодня пытаются отомстить тогдашним властям. Это единственная мотивация сегодняшнего руководства страны. Эта же задача стоит перед следственным органом. Это - политическая вендетта. Причины мартовской трагедии непременно нужно раскрыть. Нужно найти людей, стрелявших не только в гражданских лиц, но и в полицейских. Только после этого мы можем говорить о полноценном расследовании", - заключил второй президент Армении.