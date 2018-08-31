Пятница, 31 Августа 2018 11:10

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под следствием в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года, заявил о намерении участвовать во внеочередных парламентских выборах "Если я объявил о возвращении в политику, то, соответственно, буду участвовать в этих выборах. Но времени еще много, а ситуация развивается очень стремительно. Пока следует оставить открытым вопрос формата и решать организационные вопросы. Наметить цели, работать над мобилизацией тех, кого считаю своей политической опорой", - заявил Кочарян в интервью Спутник Армения.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность мобилизации оппозиционно настроенных политических сил вокруг себя, в том числе и Республиканской партии или "Процветающей Армении", второй президент подчеркнул, что рассматривает возможность стать одним из оппозиционных полюсов Армении. "Что касается партий, то об этом лучше спросить у них. Но мне кажется, что ситуация со временем будет так динамично развиваться, что ничего нельзя исключать. Но повторюсь, я не могу сегодня решать за них. Я рассчитываю, прежде всего на себя, на свои силы, а также на граждан, сплотившихся вокруг меня", - отметил он.

Говоря об альтернативной политической силе, Кочарян отметил, что ее носителями являются люди, которые не согласны с политикой сегодняшних властей. По его словам, если речь идет о политической опоре, то для него это, в первую очередь, те люди, которые помнят годы его президентства и ценят успехи тех лет.

"В особенности, в экономической и внешнеполитической сферах. Вы знаете, облик страны за 10 лет - с 1998 по 2008 годы - полностью изменился. Я вообще по натуре не люблю популизм, и, следовательно, не стану угождать прямо всем. Я знаю, что делаю, я умею управлять, я умею ставить цель перед страной и правительством, и добиваться этой цели. Нам нужно понять, что нужно нашему народу. Нужны ему популизм, лозунги, люди, умеющие произносить эмоциональные речи? Или же нужны те, кто умеет создавать 30-40 тысяч рабочих мест ежегодно, привлекать средства и обеспечивать стабильность и безопасность? Когда ты идешь к врачу, то ищешь не сердобольного доктора, а хорошего специалиста. Когда обращаешься за помощью к адвокату, то ищешь профессионала своего дела. Наш народ любит политиков, раздающих какие-то обещания, а не тех, кто уже доказал свою способность сдвинуть воз с места и зафиксировать серьезный успех. Моя опора - те люди, которым нужны конкретные результаты. Я думаю, что гражданам Армении нужны вполне осязаемые, практические результаты. Я буду стремиться к этому, в этом заключается мой принцип", - резюмировал Кочарян.