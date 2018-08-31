Пятница, 31 Августа 2018 10:10

АрмИнфо. С применением соглашения "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве" с Европейским Союзом во всех сферах будут осуществлены реформы, имеющие большое значение для Армении. Об этом накануне на первом заседании межведомственной комиссии по реализации пунктов соглашения заявил глава комиссии, вице-премьер Мгер Григорян.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, вице-премьер высоко оценил работу заинтересованных ведомств на предварительном этапе. По словам Мгера Григоряна, разработанные предварительные документы помогут комиссии на должном уровне выполнить поставленные перед ней задачи.

В ходе заседания секретарь комиссии, руководитель офиса Мгера Григоряна Седрак Барсегян доложил о процессе разработки дорожной карты и проекта графика работ. После этого члены комиссии обсудили и утвердили четкий график разработки дорожной карты, согласно которой до конца текущего года должны быть утверждены мероприятия по обеспечению согласованных положений Соглашения с ЕС.

В свою очередь, министр охраны природы Эрик Григорян сообщил о мероприятиях, которые, согласно дорожной карте, направлены на решение вопросов, связанных с окружающей средой и климатическими изменениями.

Напомним, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября 2017 на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.