Пятница, 31 Августа 2018 09:51

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

31 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 1-ый переулок 7-ой улицы Шаумяна, улица Дживану, 2-ой переулок улицы Дживану и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, собственные дома 4-78 на ул. П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13Г-45Г на ул. М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 6, 7 и собственные дома 1А-21а на ул. О.Эмина, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 75-99 на ул. Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 село Маяковский, частично село Балаовит, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами), села Котайк, Нор Гюх, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично село Шаумян;

11:00-15:00 частично улицы Айвазовского, Касяна в городе Арташат;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 села Башгюх, Покр Сариар, Какавасар, Сарагюх и Дзорашен в Ашоцком регионе;

в Тавушском марзе:

10:00-12:00 частично улицы Мясникяна, Орджоникидзе, Саят-Новы, Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

11:00-16:00 частично улица Бакунца, улица Авангард в городе Горис; частично села Ахлатян, Шагарт, Корнидзор в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.