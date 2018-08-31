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 Пятница, 31 Августа 2018 09:51
Александр Аванесов

Министр: В новом  учебном году  никаких изменений в учебном плане не будет, поскольку для предметных изменений требуется время

Министр: В новом  учебном году  никаких изменений в учебном плане не будет, поскольку для предметных изменений требуется время

АрмИнфо. В новом  учебном году никаких изменений в учебном плане не будет, поскольку для предметных изменений требуется время. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РА, накануне в ходе совещания, посвященного новому учебному году, заявил глава ведомства Араик Арутюнян.

Тем не менее,  продолжил он, в настоящее идут активные обсуждения по ряду процедур и предметных стандартов. Он проинформировал, что на утверждение правительства представлен новый порядок формирования учебных классов, в котором установлена средняя и максимальная плотность учеников. В начале следующего года предусмотрены изменения и по вопросу финансирования школ.  Согласно новой формуле финансирования будет улучшена ситуация в школах, насчитывающих до 300 учеников, поскольку, помимо числа учеников, будет применяться четкий коэффициент числа классов.

Араик Арутюнян подчеркнул, что уже изменена  процедура аккредитации директоров, сейчас обсуждается вопрос об изменении порядка выбора и назначения директора школы. В частности, планируется, что при образовании вакантной должности до проведения конкурса отказаться от практики назначения временно исполняющего обязанности директора школы, возложив эту миссию на заместителя директора.    

Будет также изменена и система аттестации учителей. Предусмотрено внедрение системы "Учитель", которая предусматривает профессиональную добровольную экономию, что  приведет к росту заработной платы учителей до 50%.

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