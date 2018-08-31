Пятница, 31 Августа 2018 09:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона.

"С глубокой скорбью узнал о смерти народного артиста СССР, депутата Государственной думы РФ Иосифа Кобзона. Иосиф Давыдович был одним из самых востребованных и любимых артистов, интеллигентом, видным деятелем, чье имя, несомненно, пользуется всеобщим уважением как в России, так и за рубежом. В течение всей своей жизни Иосиф Кобзон был верным другом армянского народа, сторонником развития и укрепления армяно- российских отношений, был удостоен государственных наград Армении", - говорится в телеграмме . Премьер-министр РА выразил свои искренние соболезнования семье выдающегося артиста, его близким и родственникам в связи с этой невосполнимой утратой.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после длительной продолжительной болезни.