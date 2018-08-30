Четверг, 30 Августа 2018 20:54

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня посла США в Армении Ричарда Миллза и нового военного атташе посольства полковника Джеймса Томсона. Собеседники осудили вопросы армяно- американского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече стороны указали на важность проведения в сентябре мероприятий в связи с 15-летием сотрудничества с Национальной гвардией Канзаса.

Давид Тоноян представил также ситуацию на передовой линии в зоне карабахского конфликта и на нахичеванском участке армяно-азербайджанской госграницы.