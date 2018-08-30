Четверг, 30 Августа 2018 20:43

АрмИнфо. Следственный комитет Армении, в рамках уголовного дела о хищении у бизнесмена армянского происхождения Левона Маркоса акций на крупную сумму банка "Кредит-Ереван" и компании "Лев Марсед", получил данные, где упоминается имя третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Эти факты свидетельствуют о беспрецедентных злоупотреблениях служебным положением высокопоставленных лиц, представляющих на тот момент исполнительную власть, которые превысив свои должностные полномочия преступали закон. В сообщении СК Армении отмечается, что по полученным по этому делу данным, среди лиц причастных к отчуждению объектов Левона Маркоса без его ведома и лишению бизнесмена прав на собственность, упоминается также Серж Саргсян (в бытность тогда министром обороны РА и секретарем Совета безопасности, а позже - президентом РА, ред.). Полученные новые факты по данному делу переданы в Генеральную прокуратуру Армении для его передачи в ССС.

По делу о хищении акций банка "Кредит-Ереван" и компании "Лев Марсед" на сумму в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело по 178 статье УК РА. В связи с этим 2 ноября 2009 года было принято решение о привлечении Левона Маркоса по 178 статье УК РА в качестве обвиняемого. В качестве меры пресечения был избран арест, и Л.Маркос был объявлен розыск. 23 ноября 2009 года дело было приостановлено. Однако, 18 мая 2018 года решением прокурора отменен ордер на арест Л.Маркоса и возобновлено приостановленное производство по этому уголовному делу, проведение предварительного расследования по которому поручено главному следственному управлению СК РА.

19 июня 2018 года Левон Маркос добровольно явился в орган предварительного следствия и был допрошен. В ходе расследования были раскрыты новые факты о реальных обстоятельствах приобретения Левоном Маркосом акций банка "Кредит-Ереван" и вложениях в принадлежащих последнему заводах. В частности, по показаниям Левона Маркоса, приобрести банк ему предложил высокопоставленный чиновник, скрывший от бизнесмена истинное финансовое состояние банка, а именно неплатежеспособность, о чем инвестор узнал лишь после того, как стал осуществлять вложения в банк и принадлежащие заводы. Более того, после выявления истинного положения финансового состояния банка, Левону Маркосу поступило требование передать высокопоставленному чиновнику часть принадлежащей банку "Кредит-Ереван" недвижимости, которое было отвергнуто.

После этого в отношении Л.Маркоса началось противозаконное уголовное преследование, он был объявлен в розыск с целью запрета его возвращения в Армению. Впоследствии он был осведомлен о том, что его сотрудников уволили из банка, а банк и часть принадлежащих Л.Маркосу объектов, находящихся в Армении - Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского и три рынка, без его ведома были отчуждены при невыясненных обстоятельствах. По словам бизнесмена, его лишили права собственности на Капанский медно-молибдновый завод.

Правоохранительные органы России отклонили требование правоохранительных органов РА о депортации Маркоса в Армению. Затем данное уголовное дело было отправлено из РА в РФ, где в результате проведенного предварительного расследования была доказана невиновность Л.Маркоса, и прекращено производство уголовного дела. Отметим, что 17 декабря 2017 года Левон Маркос обратился к Сержу Саргсяну через СМИ с открытым письмом, в котором настоятельно призывал: " Проявите же, наконец, гражданское мужество и примите справедливое и законное решение о возврате моего имущества и возмещении понесённых мною финансовых потерь. Убеждён, что рано или поздно справедливость всё же восторжествует. Но почему Вы так упорно не хотите, чтобы это случилось в период Вашего президентства? Верните обманутым армянским бизнесменам Диаспоры их собственность, рейдерски захваченную с Вашего ведома и при Вашем непосредственном участии. Окончательное и бесповоротное решение правоохранительных органов Российской Федерации, которое предполагает признание за мной как за гражданином РФ права на возврат всего моего имущества, незаконно отобранного в Армении. Вам наверняка очень не нравится такой вердикт авторитетных следственных органов России. Настало время вернуть законно принадлежавшую мне и рейдерски захваченную собственность в Армении". В этом же письме говорится, что кроме банка <Кредит-Ереван>, Левон Маркос по рекомендации С.Саргсяна приобрел: Сисианский камнеобрабатывающий завод, Капанский медно-молибденовый комбинат, ОАО "Базальт Джрвеж", ЗАО "Агринекс", Разданский тепличный комплекс, комплекс "Севан Мотель", ЗАО "Интермотор Армения" (в 2002 г. эта компания была официальным дистрибьютором Mеrsedes Benz в Армении), салон красоты "Зепюр". А задолго до этого Левон Маркос в Ереване уже имел в собственности три рынка: ООО "Ереванский рынок N1" (возле ГУМ-а, ныне - "Ташира")"; ООО "Ереванский рынок N2" ("Крытый рынок" на проспекте Маштоца); ООО "Ереванский рынок N7" (в 3-м Норкском массиве). Среди имен кому были переданы рейдерски захваченные объекты Л.Маркоса, в этом письме упоминаются Самвел Алексанян, Гагик Хачатрян и пр. (Лфик Само, Черный Гаго, и прочие).