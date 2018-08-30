Четверг, 30 Августа 2018 20:39

АрмИнфо. В ЦИК Армении 4 блока и 9 партий представили документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, который впоследствии изберет мэра столицы Армении. Все заявки будут изучены до 3 сентября, а шредвыборная кампания начнется с 10 сентября.

Представляем первые 5 строчек в списках политических сил, 23-го сентября с.г. участвующих во внеочередных выборах Совета старейшин Еревана.

В первую 5-ку кандидатов от блока "Луйс" вошли: АртакЗейналян - министр юстиции РА, кандидат на пост мэра, Давид Хажакян - глава блока "Елк" Совета старейшин Еревана, ЗАО <Синопсис Армения>, специалист по качеству, Ани Хачатрян - член Совета старейшин мэрии Еревана, Ани Самсонян - член Совета старейшин Еревана, Техмина Варданян - член Совета старейшин Еревана От партии АРФД первые 5 позиций заняли - Микаел Манукян - председатель комитета лесного хозяйства МЭ РА, Давид Акопян - директор ЗАО <Усабер>, Хачатур Степанян - доцент ГПУ им. Абовяна, представитель АРФД в ГС Еревана, Алеся Беджанян - ответственный по связям с общественностью НЦР МСБ, Ованес Варданян - глава Арабкирского округа.

В первую 5-ку кандидатов от партии <Реформисты> вошли - Артак Аветисян, Левон Сафарян, Карен Варданян, Лилит Овакимян, Арман Авакян.

Партия <Наследие> представила кандидатуру Раффи Ованнисян - члена правления партии <Наследие> на пост мэра столицы. Далее следую имена Армена Мартиросяна - Госинститут физкультуры и спорта, доцент кафедры бокса, Овсепа Хуршудяна - председатель о/о <Свободный гражданин>, Седы Агбалян - директор ООО <Агбалянфемили>, Рштуна Мартиросяна - преподаватель Гаварского госуниверситета От партии <Процветающая Армения> первые 5 позиций заняли - Наира Зограбян - депутат НС РА, Петрос Казарян - журналист телекомпании <Кентрон>, Арман Абовян - советник посла РА в Украине, Микаел Марикян - ЕГЛУ, Армен Нерсисян - председатель о/о <Согласие>.

Блок <Ереванская общественность> - АнаитТарханян - директор ООО <Радио Хай>, Арам Григорян - председатель о/о Ассоциация развития кондоминиумов, Армен Ованнисян - редактор ООО <Радио Хай>, Ани Еремян - о/о Армянская ассоциация молодых врачей, Ара Мурадян - член Центрального совета <ДОСААФ Армения>. Партия <Айк> (<Айказуны) - Геворк Овсепян - председатель партии Цегакрон, Рачья Саркисян - инженер ИХФ НАН РА, Микаел Кацахян - глава Молодежного союза партии <Айк>, Арпине Саакян - гл.специалист по международной экономической интеграции аппарата премьер-министра РА, Акоп Симонян - замдиректора НИ Центра культурно-исторического наследия Минкульта РА.

"Передовиками" от Демократическо-либерального союза Армении стали - Геворк Сандалян - основатель армяно-американского проекта <Наше шоу>, Вреж Аракелян - гл.редактор журнала <Изобразительное искусство> СХ, Артак Тонапетян - вице- президент Федерации Щидокан, Цовинар Папикян - педагог, Ассоциация педагогической инициативы, Давид Дживанян - завкафедрой гуманитарных наук Российского экономического университета им.Плеханова.

"Топ - 5" партии <Еркир цирани> возглавляет - Заруи Постанджян - юрист, за ней следуют - Генрих Каримян - юрист, Ара Пахлеванян - инженер, Арам Енокян - лингвист, Сильва Варданян - химик.

Список партии <Демократический путь> возглавили - Мануел Гаспарян, Артак Лалаян - СП <Артак Лалаян>, Елена Даниелян - ООО <Атенк>, Гор Макарян - СП <Гор Макарян>, Аршавир Шарьян.

Блок <Мой шаг> возглавил кандидат на пост столичного градоначальника Айк Марутян - артист, продюсер, за ним следуют Србуи Казарян - советник премьер-министра РА, Сергей Саркисян - доцент ЕГМУ, Трдат Саркисян - управляющий кондоминиумом <Университетские>, Месроп Папикян - менеджер, фонд <Возвращение>.

В список партии <Оринацеркир> вошли - Мгер Шахгельдян - академия ОДКБ и ЕАЭС, Ованес Ованнисян-фонд, Французский колледж, Ваге Торосян - Европейский университет, Марине Кочарян - шк.№186, Рафик Аветисян - кондоминиум Нор Норка.

От блока <Ереванцы> представлены - Арарат Зограбян - депутат НС РА, Давид Аракелян, Гагик Гянджумян, АнаитЕдоян - председатель о/о <Хай>, Агван Григорян.