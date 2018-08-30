Четверг, 30 Августа 2018 20:05

АрмИнфо. В Москве считают, что вопросы связанные с разрешением нагорно- карабахского конфликта, должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 30 августа, на просьбу прокомментировать заявление канцлера Германии Ангелы Меркель касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сделанного в рамках турне на Южный Кавказ, в частности сказала: <Я думаю, что это все-таки должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование, и всё это должно делаться с пониманием эффективности работы существующих форматов. В совокупности этих факторов и нужно рассматривать подобные заявления>.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в Ереван заявила, что ФРГ готова способствовать созданию благоприятной атмосферы для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Канцлер напомнила, что Германия является членом МГ ОБСЕ. По ее словам, очень важно разрешить карабахскую проблему в хорошей атмосфере, и в этом вопросе Германия окажет содействие Армении.