Четверг, 30 Августа 2018 18:41

АрмИнфо. Часть водителей неверно истолковала лояльное отношение Дорожной полиции - стала позволять себе грубые нарушения. Об этом 30-го августа в беседе с журналистами заявил начальник полиции Валерий Осипян.

Как уверяет Осипян, Дорожная полиция работают еще лучше, чем прежде. Вместе с тем, по мнению главы Полиции, жалобы граждан в связи с работой сил правопорядка, возможно, связано с тем, что многие сограждане, после бархатной революции, пожелали утром проснуться в совершенно иной - идеальной стране. "Так не бывает",- указал он, согласившись с тем утверждением, что после смены власти, в течение месяца или полутора водители стали ездить хуже.

Тем не менее, было поручение премьер-министра, на основании которого полиция представила 8 пунктов ПДД. По нескольким пунктам вместо штрафов предлагалось применить предупреждение и только после повторного нарушения - штраф. "Часть водителей неверно истолковала это, стала позволять себе грубые нарушения. На сегодня мы уже более требовательны к водителям", - заявил Осипян.

Отметим, что в последнее время ситуация с нарушениями правил дорожного движения ухудшилась - резко увеличилось количество ДТП.