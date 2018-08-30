Четверг, 30 Августа 2018 18:16

АрмИнфо. В целях мирного сосуществования впредь петь и слушать громкую музыку можно исключительно до 23:00. Об этом сообщил 30- го августа начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

"Музыка - это красиво, очень приятно, особенно для туристов и прохожих. Но она красива для прохожих, но становится проблематичной для жителей, которые слышат ее с утра до вечера. Мы получаем многочисленные жалобы от жителей", - указал Осипян. В частности, коснувшись вчерашнего инцидента с приводом полицейскими двух иностранных музыкантов на Северном проспекте, начальник полиции отметил, что они были в нетрезвом состоянии. Между ними произошла потасовка, прозвучала нецензурная брань, и силы правопорядка были вынуждены вмещаться, поскольку прохожие попросили полицейских вмешаться.

Полицейские заметили у них бутылки из-под пива. То есть, по словам Осипяна, было зафиксировано грубое нарушение правил использования алкоголя в общественных местах. Они в рамках закона были доставлены в полицию, где был составлен протокол, а по истечении срока их отпустили. "В ходе инцидента между уличными музыкантами и полицейскими на Северном проспекте какого-либо нарушения закона не было - все было в рамках закона>, - сказал начальник полиции, подчеркнув, что не видит необходимости в проведении служебного расследования.

В итоге, как сообщил глава Полиции, сегодня утром он полицейским поручил, чтобы впредь те при звучании громкой музыки, подходили и предупреждали музыкантов, "чтобы это было приятно не только им, но и не нарушало бы спокойствие других, придерживаясь правил мирного сосуществования".

Накануне, приблизительно в 21:30, полиция подвергла приводу двух граждан Украины по признакам статьи 175-й (нахождение в нетрезвом виде в общественном месте) Кодекса об административных правонарушениях. После составления соответствующих протоколов они были освобождены. Далее в сети был опубликован видеоролик, в котором полицейские с применением силы удаляют с Северного проспекта украинского музыканта, при этом он утверждает, что находится в трезвом состоянии и не понимает, почему его везут в полицию только за то, что играет на проспекте.