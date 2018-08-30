Четверг, 30 Августа 2018 17:47

АрмИнфо. Бывший глава аппарата президента Армении Армен Геворкян продолжает оставаться в статусе обвиняемого по делу 1-го марта 2008 года. Об этом 30-го августа, отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян.

По его словам, предварительное следствие по делу продолжается и пока что статус Геворкяна не был пересмотрен.

Экс-вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявлено обвинение по делу 1 марта 2008 года. Ему предъявлено обвинение по части 2-й статьи 332-й (Воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию) Уголовного кодекса Армении. По указанной статье Геворкян может быть осужден на 6 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Основанием для возбуждения уголовного дела стала информация о том, что на члена КС Валерия Погосяна было оказано давление, с тем, чтобы он защищал угодную властям позицию при рассмотрении иска оппозиции по обжалованию итогов президентских выборов. Выяснилось, что попытку оказать давление осуществил Геворкян вместе с другим лицом.

Напомним, что после президентских выборов 19 февраля 2008 года в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами, по результатам которых победителем был признан Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер- Петросяна, который тогда также претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.