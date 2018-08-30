Четверг, 30 Августа 2018 17:45

АрмИнфо. Специальная следственная служба Армении не обязана отслеживать перемещения лиц, не имеющих статуса по уголовному делу. Об этом заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян 30-го августа в беседе с журналистами.

На вопрос о том, известно ли местонахождение 3-го президента, и может ли он покинуть, будучи под следствием, Хачатрян парировал: <Вы сделали предположение, что проходит по делу. Я такого не говорил. Я сказал, что будут допрошены все, кто может что-то сообщить>. При этом, как указал он, ССС не обязана следить за перемещением лиц, которые не имеют какого-либо статуса по делу.

Отметим, что 16 августа в беседе с журналистами глава ССС Сасун Хачатрян заявил, что экс-президент Армении Серж Саргсян будет допрошен по делу о событиях 1 марта 2008 г в Ереване. "Я неоднократно заявлял, что все, кто имел отношение к делу,без исключения, будут допрошены, все. В том числе Серж Саргсян>, - заявил Хачатрян. В настоящее время, как указал Хачатрян, неизвестно, когда именно будет допрошен 3-й президент Армении. Это в компетенции следователя, который будет руководствоваться интересами и целесообразностью следствия. "Это особая тактика следствия и следователь решает алгоритм своих действий с целью обеспечения продуктивности допроса, поскольку процесс сам по себе не является самоцелью, а имеет цель добыть определенные данные по делу",- пояснил он.