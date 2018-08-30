Четверг, 30 Августа 2018 17:43

АрмИнфо. Начальник полиции Армении Валерий Осипян лично опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что собирается подать в отставку и покинуть страну. "У меня нет желания покидать мою страну. Я люблю свою родину, и мне еще предстоит сделать" - заявил он 30-го августа в беседе с журналистами.

По словам Осипяна, он осведомлен о том, что многие соотечественники, напротив, хотят вернуться в Армению. "Почему я должен оставить родину?", - вопросил глава армянской Полиции, посоветовав обратиться за разъяснениями к источнику этих слухов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что глава Полиции в октябре этого года собирается покинуть свой пост и уехать из страны. Согласно СМИ, еще до смены власти в Армении в кулуарах Полиции говорили о том, что Осипян собирается переехать в Европу. В пресс-службе полиции назвали эту информацию "сказками".