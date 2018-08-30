Четверг, 30 Августа 2018 16:35

АрмИнфо. Глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян отказался комментировать заявление премьер- министра Никола Пашиняна о том, что дело о событиях 1 марта 2008 год в Ереване полностью раскрыто. "Я не являюсь тем должностным лицом, который может комментировать заявления премьер-министра Армении",- заявил он 30-го августа в беседе с журналистами.

При этом, как подчеркнул Хачатрян, глава армянского правительства пришел к данному выводу на основе собственных наблюдений. "Вы также слышали мои публичные выступления по делу 1 марта, знаете, кто в чем обвиняется. Можете делать выводы>, - призвал Хачатрян.

Напомним, что 17 августа на митинге в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто. "Вы все слушали интервью начальника Специальной Следственной службы Сасуна Хачатряна, как и другие интервью. Выслушав все это, я могу дать следующий комментарий. По сути, дело о событиях 1-2 марта полностью раскрыто", - заявил Пашинян. Премьер-министр отметил, что никто из виновников произошедшего не избежит ответственности. "Повторю еще раз и скажу это со всей ответственностью: нет варианта, чтобы кто-либо из преступников, их главарей смог бы избежать ответственности. Нет такого варианта", - подчеркнул он.